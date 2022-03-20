Microsoft выбрала экзотический подход в разработке квантового компьютера

Microsoft выбрала тип кубитов, который её конкуренты не стали использовать. Первоначально существование топологических кубитов было доказано в публикации журнала Nature за 2018 год, а затем опровергнуто, поскольку исследователи отозвали статью «из-за недостаточной научной строгости». Однако в Microsoft уверены, что такой тип кубитов является единственным, на которых нужно рассчитывать при создании устойчивых, масштабируемых квантовых вычислений.

В компании отметили, что сейчас руководствуются разработками, основанными на симуляциях, а не просто на обдумывании идей в конференц-зале. Возможно, со временем Microsoft покажет что-то стоящее.