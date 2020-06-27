Microsoft выпустила бесплатную программу для восстановления случайно удалённых файлов

Приложение называется Windows File Recovery. Оно использует интерфейс командной строки для восстановления фотографий, документов, видео и других файлов (JPEG, PDF, PNG, MPEG, Office files, MP3, MP4 и ZIP). Удалённое можно получить обратно, даже если файлов больше нет в «Корзине». Данные можно восстанавливать не только на накопителях компьютера, но и на подключённых по USB устройствах и картах памяти SD.

Стоит отметить, что инструмент Windows File Recovery не поддерживает восстановление в облачном хранилище и сетевых общих папках. Приложение совместимо с версиями Windows 10 build 19041 или более поздними.