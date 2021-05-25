Microsoft выпустила инструмент для создания компьютерных программ разговорным языком

Для этого Microsoft сотрудничала с OpenAI, исследовательской организацией, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман.

Использование алго­рит­ма обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка GPT-3 позволяет создавать приложения в режиме диалога. Например, если надо разработать программу для электронной коммерции, можно написать просто: «найти продукты, название которых начинается с "дети"». Модель GPT-3 преобразует текстовую команду в формулу Microsoft Power Fx. Этот язык программирования достаточно простой, но и он требует глубоких технических знаний. Новый инструмент Microsoft избавляет от этого.

Новинка должна помочь людям, изучающим язык программирования Power Fx. Опция станет доступна в рамках публичного предварительного тестирования к концу июня.