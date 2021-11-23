Microsoft выпустила новые эмодзи в Windows 11

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Microsoft выпустила новые эмодзи в Windows 11В них есть «Скрепыш»
На этой неделе Microsoft добавляет новые эмодзи в стиле Fluent в Windows 11. Дизайн смайликов отличается от того, что ожидали — 2D вместо 3D.
В наборе новых эмодзи Windows 11 есть знаменитая скрепка-помощник «Скрепыш» из старого Office. Смайлы в целом были переработаны и теперь имеют яркие и насыщенные цвета. Доступны они будут только пользователям новой операционной системы.
Многие ждали именно 3D-вариант эмодзи, но он так и не появился. Отсутствие 3D может быть связано с техническими ограничениями формата, который Microsoft использует для отображения смайлов в Windows.
Ранее Unicode выпустил 14-ю версию своего стандарта кодирования символов, включающую пакет из 37 новых эмодзи. Среди них есть беременные мужчины.
Источник: The Verge