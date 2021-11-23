Microsoft выпустила новые эмодзи в Windows 11

Многие ждали именно 3D-вариант эмодзи, но он так и не появился. Отсутствие 3D может быть связано с техническими ограничениями формата, который Microsoft использует для отображения смайлов в Windows.

Ранее Unicode выпустил 14-ю версию своего стандарта кодирования символов, включающую пакет из 37 новых эмодзи. Среди них есть беременные мужчины.