Microsoft выпустила обновление для подготовки компьютеров к другому масштабному обновлению

Он доставляется на все устройства с Windows 10 October 2018 Update и более новыми версиями, в том числе Windows 10 November 2019 Update. KB4023057 повышает стабильность работы «Центра обновлений Windows», а ещё сжимает файлы, чтобы освободить дисковое пространство на компьютере.

После установки KB4023057 происходит подготовка системы к загрузке последнего обновления Windows 10 May 2020 Update и последующих выпусков.

Интересно, что патч KB4023057 уже выходил в 2018 году. С тех пор Microsoft несколько раз перевыпускала его, чтобы как можно больше пользователей получили обновление. В этот раз компания внесла изменения в некоторые компоненты. Стоит обратить внимание, что если обновление ранее уже было установлено, то сейчас после загрузки его текущей версии могут возникнуть ошибки. Тогда нужно удалить старую версию патча, а потом установить новую.