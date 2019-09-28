Microsoft выпустит новое поколение культовой эргономичной клавиатуры

Первую эргономичную клавиатуру, которая кардинально отличалась по своей форме от других устройств ввода, Microsoft выпустила ещё в 1994 году. Это устройство было создано специально для того, чтобы сделать использование клавиатуры более удобным и комфортным. Последняя ergonomic keyboards от Microsoft вышла в 2016 году.

Сообщается, что новое поколение клавиатур будет представлено 2 октября на большом мероприятии компании. Инсайдеры ожидают, что устройство будет недорогим (около $60), получит изогнутую форму и разъём USB.

Кроме того, компания представит новую эргономичную проводную мышь Microsoft Ergonomic Mouse за $44.