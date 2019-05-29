Microsoft выпустит новую Windows с незаметными обновлениями

Названия будущей операционки, как и дату выхода, Microsoft не объявила, поэтому слухи о Windows Lite не подтвердились. Корпоративный вице-президент по продажам потребительских товаров и устройств компании заявил, что система должна будет подходить под новые типы устройств, вполне возможно, что под ноутбуки с двумя дисплеями и Chromebook.

Представители Microsoft рассказали, что в следующей операционке будут непрерывные обновления в фоновом режиме, которые при этом окажутся незаметны для пользователя. Это существенное изменение по сравнению с тем, как данный процесс устроен в Windows сегодня.

Также, по словам представителей Microsoft, система будет использовать облачное пространство и функционировать в сетях пятого поколения. Кроме того, она должна поддерживать различные способы ввода данных, в том числе голосовой, сенсорный, при помощи специального пера.