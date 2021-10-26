Microsoft выпустит урезанную версию Windows 11

Сообщается, что грядущий ноутбук может получить название Surface Laptop SE и, скорее всего, будет оснащаться 11,6-дюймовым дисплеем разрешением 1366 x 768 пикселей, процессором Intel N4120 Celeron и 8 ГБ RAM. Бюджетный ноутбук будет предназначен специально для студентов.

Что касается операционки, то она будет похожа на Windows 10 S — специальную версию операционной системы, предназначенную для образовательного сегмента. То есть это будет урезанная «винда» для недорогих продуктов.

Пока неясно, когда Microsoft планирует выпустить новый ноутбук Surface Laptop или Windows 11 SE.