Microsoft выпустит урезанную версию Windows 11

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Microsoft выпустит урезанную версию Windows 11Windows 11 SE
Microsoft готовит к запуску новый недорогой ноутбук Surface и специальную урезанную версию Windows 11 к нему — Windows 11 SE. Так компания будет конкурировать с Chromebook.
Сообщается, что грядущий ноутбук может получить название Surface Laptop SE и, скорее всего, будет оснащаться 11,6-дюймовым дисплеем разрешением 1366 x 768 пикселей, процессором Intel N4120 Celeron и 8 ГБ RAM. Бюджетный ноутбук будет предназначен специально для студентов.
Что касается операционки, то она будет похожа на Windows 10 S — специальную версию операционной системы, предназначенную для образовательного сегмента. То есть это будет урезанная «винда» для недорогих продуктов.
Пока неясно, когда Microsoft планирует выпустить новый ноутбук Surface Laptop или Windows 11 SE.
Источник: The Verge