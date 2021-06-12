Microsoft явно указала на выход Windows 11

На рисунке угадывается цифра «11». Несмотря на то, что тема поста никак не связана с выпуском операционной системы, картинку нельзя интерпретировать иначе, чем тизер Windows 11. Ранее Microsoft уже делала похожие намёки — они были выполнены в похожем стиле.

В прошлом глава корпорации Сатья Наделла также говорил, что Microsoft готовит «одно из самых важных обновлений Windows за последнее десятилетие».