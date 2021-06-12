Microsoft явно указала на выход Windows 11

Компьютеры
Сегодня в 11:36
Microsoft явно указала на выход Windows 11Ждём
Последние недели Microsoft активно тизерит своё будущее мероприятие 24 июня, на котором покажет что-то интересное. Предполагается, что это будет новая операционная система Windows 11. Компания же сегодня опубликовала тизер, который явно указывает на это.
В аккаунте Microsoft в Twitter появился новый пост, в котором компания рассказывает о необходимости отдыха для мозга. Иллюстрацией к нему послужила следующая картинка:
Microsoft
На рисунке угадывается цифра «11». Несмотря на то, что тема поста никак не связана с выпуском операционной системы, картинку нельзя интерпретировать иначе, чем тизер Windows 11. Ранее Microsoft уже делала похожие намёки — они были выполнены в похожем стиле.
В прошлом глава корпорации Сатья Наделла также говорил, что Microsoft готовит «одно из самых важных обновлений Windows за последнее десятилетие».