Microsoft заблокирует установку Windows 11 на несовместимые ПК

Компьютеры
Сегодня в 14:23
Microsoft заблокирует установку Windows 11 на несовместимые ПКОбойти ограничения не получится
Пока Windows 11 доступна только для бета-тестирования, стабильная сборка выйдет позже в этом году. Пользователи смогут перейти на неё бесплатно, но только если оборудование подходит для этого. Microsoft пояснила, как будет предотвращать установку Windows 11 на несовместимые устройства.
Microsoft сообщила, что обновление до Windows 11 будет заблокировано для пользователей с неподдерживаемым оборудованием. Компания объяснила, что делает это, чтобы обеспечить устройства продуктивностью и безопасностью.
Microsoft сможет определить совместимость устройства с помощью данных телеметрии, а Центр обновления Windows сообщит, может ли пользователь установить Windows 11. Отмечается, что пользователи не смогут обойти ограничения изменением групповых политик.
«Мы заблокируем вам возможность обновления вашего устройства до неподдерживаемого состояния, так как мы действительно хотим, чтобы ваши устройства оставались поддерживаемыми и безопасными», — сказали в Microsoft.