Microsoft заблокирует установку Windows 11 на несовместимые ПК

Microsoft сообщила, что обновление до Windows 11 будет заблокировано для пользователей с неподдерживаемым оборудованием. Компания объяснила, что делает это, чтобы обеспечить устройства продуктивностью и безопасностью.

Microsoft сможет определить совместимость устройства с помощью данных телеметрии, а Центр обновления Windows сообщит, может ли пользователь установить Windows 11. Отмечается, что пользователи не смогут обойти ограничения изменением групповых политик.

«Мы заблокируем вам возможность обновления вашего устройства до неподдерживаемого состояния, так как мы действительно хотим, чтобы ваши устройства оставались поддерживаемыми и безопасными», — сказали в Microsoft.