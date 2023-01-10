Компьютеры
16:26, 10 января 2023
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Microsoft зачем-то добавила безопасную загрузку в умирающую Windows 7

Не без проблем

Microsoft официально закончила поддержку Windows 7. Однако, как оказалось, совсем недавно компания добавила в «умирающую» операционную систему Secure Boot («Безопасную загрузку»).

Microsoft зачем-то добавила безопасную загрузку в умирающую Windows 7

Фото: Unsplash

Secure Boot стала появляться в операционных системах Microsoft с Windows 8. Теперь это и пришло и в более раннюю Windows 7 вместе с сентябрьским патчем (KB5017361).

По сути, Secure Boot — система, которая позволяет запретить загружать на устройство неавторизованное программное обеспечение. Довольно странно увидеть эту функцию в Windows 7. Кроме того, реализация не безупречна, так как многие пользователи, которые пытались включить UEFI и безопасную загрузку, застряли на логотипе запуска Windows.

Источник:Neowin
Теги:
#WINDOWS 7
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#Microsoft
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