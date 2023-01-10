Microsoft зачем-то добавила безопасную загрузку в умирающую Windows 7

Secure Boot стала появляться в операционных системах Microsoft с Windows 8. Теперь это и пришло и в более раннюю Windows 7 вместе с сентябрьским патчем (KB5017361).

По сути, Secure Boot — система, которая позволяет запретить загружать на устройство неавторизованное программное обеспечение. Довольно странно увидеть эту функцию в Windows 7. Кроме того, реализация не безупречна, так как многие пользователи, которые пытались включить UEFI и безопасную загрузку, застряли на логотипе запуска Windows.