Microsoft займется поддержкой Windows 11 на новых компьютерах Apple

Однако вы не сможете запускать 32-разрядные приложения ARM, отчасти потому, что Microsoft отказывается от 32-разрядного ПО во всех сборках ARM Windows. Устройства не будут работать, если на них не установлены драйверы Windows 11 ARM.

Вы не сможете использовать ничего, что зависит от другого уровня виртуализации, например, приложения Android, подсистему Linux и Windows Sandbox. Также вы не сможете запустить все, что требует как минимум DirectX 12 или OpenGL 3.3.