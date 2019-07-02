Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска

В твите компания с гордостью сообщила, что Windows 1.0 поддерживает программы для MS-DOS, часы и многое другое. На вопросы пользователей в духе «What the fuck is going on?» компания не отвечает и просит ждать дальнейших обновлений.

Тизерный ролик показывает логотипы операционных систем, останавливаясь на символе Windows 1.0. Его же компания поставила в качестве юзерпика в соцсетях.

Кто-то уже предположил, что, чуть погодя, Microsoft анонсирует новую операционную систему. Кто-то думает, что это может быть связано с промо третьего сезона «Очень странных дел», действие в котором происходит во время выхода Windows 1.0. Кто-то не исключает того, что компания просто решила подурачиться. Что ж, будем ждать продолжения истории.