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Компьютеры
Сегодня 19:07

Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска

Очень странные дела
Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска. Что хотела этим сказать компания? Пока неясно. Версии выдвигаются самые разные: от подготовки к анонсу по-настоящему новой операционной системы, до продвижения третьего сезона сериала «Очень странные дела».

В твите компания с гордостью сообщила, что Windows 1.0 поддерживает программы для MS-DOS, часы и многое другое. На вопросы пользователей в духе «What the fuck is going on?» компания не отвечает и просит ждать дальнейших обновлений.

Тизерный ролик показывает логотипы операционных систем, останавливаясь на символе Windows 1.0. Его же компания поставила в качестве юзерпика в соцсетях.

Кто-то уже предположил, что, чуть погодя, Microsoft анонсирует новую операционную систему. Кто-то думает, что это может быть связано с промо третьего сезона «Очень странных дел», действие в котором происходит во время выхода Windows 1.0. Кто-то не исключает того, что компания просто решила подурачиться. Что ж, будем ждать продолжения истории.

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