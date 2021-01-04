Microsoft запланировала радикальное изменение оформления Windows

Планы Microsoft стали известны благодаря публикации вакансии разработчика ПО для команды Windows Core User Experiences. В вакансии сказано: «В этой команде вы будете работать с нашими ключевыми платформами, Surface и OEM-партнёрами, чтобы организовать и обеспечить радикальное визуальное омоложение Windows, сообщая нашим клиентам, что Windows ВОЗВРАЩАЕТСЯ, а также гарантировать, что Windows является лучшей операционной системой с точки зрения пользовательского опыта».

Microsoft уже удалила это описание. Стоит отметить, что слухи о том, что компания готовит обновление пользовательского интерфейса Windows в 2021 году, появились давно. Ожидаются серьёзные изменения в меню «Пуск», «Проводнике» и встроенных приложениях системы.