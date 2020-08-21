Компьютеры
Сегодня 17:53
Microsoft запретит отключать встроенный в Windows антивирус
Иногда отключение может быть необходимо
В операционной системе Windows 10 есть встроенный антивирус — Windows Defender. Теперь, похоже, избавиться от него пользователи никак не смогут — Microsoft запретит отключать программу.
Отключить Windows Defender до сих пор можно было через редактирование реестра. В новом обновлении Windows 10 эту возможность убрали. А ведь бывают ситуации, когда отключение может быть необходимо для работы.
Нововведение появилось в августовском апдейте за версией 4.18.2007.8. В нём становится недоступна функция DisableAntiSpyware в реестре. Сама Microsoft признала, что отключить антивирус таким способом уже будет невозможно.
Остаётся лишь метод с установкой стороннего программного обеспечения. В Microsoft же отметили, что Microsoft Defender может предотвращать заражение, удалять и помещать в карантин вредоносное ПО поэтому отключать его не стоит.