Microsoft запретит отключать встроенный в Windows антивирус

Отключить Windows Defender до сих пор можно было через редактирование реестра. В новом обновлении Windows 10 эту возможность убрали. А ведь бывают ситуации, когда отключение может быть необходимо для работы.

Нововведение появилось в августовском апдейте за версией 4.18.2007.8. В нём становится недоступна функция DisableAntiSpyware в реестре. Сама Microsoft признала, что отключить антивирус таким способом уже будет невозможно.

Остаётся лишь метод с установкой стороннего программного обеспечения. В Microsoft же отметили, что Microsoft Defender может предотвращать заражение, удалять и помещать в карантин вредоносное ПО поэтому отключать его не стоит.