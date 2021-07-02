Микроволновые печи оказались способны создать помехи в работе Wi-Fi

Авторы издания CyberNews отметили, что многие люди считают, будто интернет могут замедлить видеозвонки, и потому прекращают их. Также пользователи иногда перезапускают роутер в попытке решить проблему.

Однако надёжным способом увеличить скорость интернета может быть перестановка микроволновой печи. Опрос показал, что 75% британцев не знают о воздействии работающей микроволновки на Wi-Fi-сигнал (как и многие жители России, скорее всего). Тем не менее им всем стоит переставить роутер подальше от печи. Конечно же, не нужно ставить маршрутизатор на кухне: электромагнитные волны от бытового прибора могут внести помехи в сигнал.