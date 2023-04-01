Миллион гигабайтов надо? Samsung пообещала выпустить SSD на 1 петабайт памяти

09:21, 01 апреля 2023
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Миллион гигабайтов надо? Samsung пообещала выпустить SSD на 1 петабайт памятиВ течение десятилетия
Samsung обсудила будущее флэш-памяти NAND на китайском саммите и заявила, что её твердотельные накопители будут петабайтными (1 ПБ = 1 000 000 ГБ).
Фото: Unsplash
1 петабайта памяти будет достаточно для хранения видео в формате 4K продолжительностью примерно 2,5 года. Впрочем, Samsung не собирается выпускать такие SSD в ближайшее время. Но на мероприятии компания заявила, что ёмкость накопителей будет увеличена до 1 ПБ в течение следующего десятилетия.
Для достижения таких показателей Samsung придётся улучшить физическое и логическое масштабирование. Это означает, что компания продолжит сокращать ячейки NAND, увеличивая количество слоёв. Конечно же Samsung необходимо разработать новые производственные решения для такой задачи.