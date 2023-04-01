Миллион гигабайтов надо? Samsung пообещала выпустить SSD на 1 петабайт памяти

1 петабайта памяти будет достаточно для хранения видео в формате 4K продолжительностью примерно 2,5 года. Впрочем, Samsung не собирается выпускать такие SSD в ближайшее время. Но на мероприятии компания заявила, что ёмкость накопителей будет увеличена до 1 ПБ в течение следующего десятилетия.

Для достижения таких показателей Samsung придётся улучшить физическое и логическое масштабирование. Это означает, что компания продолжит сокращать ячейки NAND, увеличивая количество слоёв. Конечно же Samsung необходимо разработать новые производственные решения для такой задачи.