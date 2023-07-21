Миллионы компьютеров оказались в опасности из-за найденной ошибки в прошивке Gigabyte

В случае эксплуатации злоумышленниками, имеющими доступ к интерфейсам удаленного управления Redfish, эти уязвимости могут привести к несанкционированному доступу, удаленному выполнению кода и даже физическому повреждению серверов.

Хакеры могут получить статус «суперпользователя» и установить на зараженные компьютеры вредоносное ПО для выкупа или шпионажа, работающее на самых глубоких уровнях.

Компания Eclypsium предупредила, что подобные атаки могут привести к тяжелым последствиям. Хотя исследователи уведомили компанию AMI об обнаруженных уязвимостях и исправления были выпущены, остается опасение, что злоумышленники также могут использовать эти недостатки, учитывая доступ к исходному коду.