Миллионы компьютеров в мире до сих работают на Windows XP

По данным за прошлый месяц, 1,26% всех ноутбуков и настольных ПК по всему миру работают на Windows XP. Это более высокая доля, чем для более «молодых» Windows 8 (0,57%), ChromeOS (0,42%) и Windows Vista (0,12%).

Стоит отметить, что Windows XP перестали поддерживать в апреле 2014 года. То есть Microsoft не поставляет обновления безопасности для этой операционной системы.

Издание TechRadar подсчитало, что если во всём мире существует более двух миллиардов компьютеров, то примерно 25,2 млн из них работают под управлением небезопасной Windows XP.