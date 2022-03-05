Мини-компьютер Apple сделали ещё меньше на 80%

Энтузиаст сначала разобрал компьютер, заменил блок питания, а затем заново скомпоновал систему так, чтобы она уместилась в новый корпус. Корпус этот, кстати, был напечатан на 3D-принтере.

Дело в том, что Mac mini на фирменном процессоре Apple получил тот же промышленный дизайн, что модели на Intel. То есть корпус, плата, системы охлаждения и питания были рассчитаны на другой процессор с другими требованиями к питанию и отводу тепла. То есть Apple, установив чип M1, могла оптимизировать размеры компьютера. Но компания по каким-то причинам решила сохранить старые габариты. Энтузиаст же воспользовался возможностью.