Мини-ПК DGX Spark с ИИ от NVIDIA снова не вышел — задержка превысила полгода

Устройство должно было стать «ИИ-суперкомпьютером на столе» и использовать гибридный процессор, сочетающий CPU и GPU, с 128 ГБ памяти LPDDR5X, ориентированной на обучение нейросетей.

Партнёры NVIDIA, включая Asus и HP, подтвердили готовность своих систем на базе DGX Spark, но не раскрыли точные даты релиза. В онлайн-магазинах вроде Scan UK устройство по-прежнему отмечено как «предзаказ без даты».