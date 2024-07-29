Мини-ПК Lenovo YOGA Portal с десктопной RTX 4070 поступил в продажу

В его основе лежит 20-ядерный процессор Intel Core i7-14700, работающий с 28 потоками. Графику обеспечивает десктопная видеокарта NVIDIA RTX 4070 с 12 ГБ видеопамяти.

Объем оперативной памяти может достигать 64 ГБ, распределенных по двум модулям по 32 ГБ, а для хранения данных предусмотрены два SSD емкостью по 1 ТБ каждый.

Размеры устройства составляют 195 × 191 × 108 мм, а вес около 3.5 кг. Вариант расцветки пока только один — серый.

На передней панели расположены два порта USB-A, один USB-C и 3,5-миллиметровый разъем для наушников или микрофона. На задней панели — четыре USB-A, два HDMI 2.1, один Ethernet и четыре DisplayPort 1.4a.

Цена версии с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ составляет $2500.