Мини-ПК NucBox M5 Ultra получил Ryzen 7, до 16 ТБ SSD и цену от $309

Новинка ориентирована на профессионалов и создателей контента, которым нужна рабочая станция в небольшом форм-факторе. Устройство уже доступно для заказа по всему миру.

В основе ПК лежит чип Ryzen 7 7730U с архитектурой Zen 3: восемь ядер, шестнадцать потоков и частоты от 2,0 до 4,5 ГГц. Система поддерживает три режима энергопотребления — от тихого 10-ваттного до производительного с пиком в 35 Вт.

За графику отвечает встроенное Radeon Graphics с восемью ядрами на 2000 МГц. ПК комплектуется 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью расширения до 64 ГБ. Базовый SSD на 512 ГБ можно заменить на накопители до 8 ТБ каждый, что даёт до 16 ТБ общей ёмкости благодаря двум слотам M.2 2280.