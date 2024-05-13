Мини-ПК размером с iPhone протестировали «в реальной жизни»

Этот карманный компьютер, который легко помещается в руке, обладает внушительной мощностью. Внутри установлен 4-ядерный и 4-поточный процессор Intel N100, 8 ГБ ОЗУ формата LPDDR5-4800 и накопитель UFS 2.1 на 256 ГБ. Также имеются модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Набор портов включает два USB-A, один USB-C, один RJ45, один HDMI 2.0 и один CMOS.