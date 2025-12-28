Minisforum выпустила открытую док-станцию для видеокарт с Thunderbolt 5

Thunderbolt 5 обеспечивает очень высокую скорость передачи данных и может одновременно передавать питание. Через основной порт док способен отдавать до 140 Вт энергии. Встроенного блока питания у DEG2 нет. Пользователю нужно подключить собственный.

Также в доке предусмотрен слот для установки быстрого SSD формата M.2. Для подключения к сети и периферии доступны порт Ethernet, а также несколько USB-разъёмов.

Новинка уже поступила в продажу. Цена составляет 299 долларов. Начало поставок ожидается в начале следующего года.