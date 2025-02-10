Minix представил недорогой мини-ПК на Ryzen 5 и с оперативкой до 64 ГБ

Компания Minix представила компактный мини-ПК NGC-NR6600 на базе процессора AMD Ryzen 5 6600H.

Новинка поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 благодаря двум слотам SO-DIMM и предлагает солидные характеристики для офисных и повседневных задач.

Встроенная графика Radeon 660M с 6 вычислительными блоками не рассчитана на современные AAA-игры, но подойдет для простеньких казуальных проектов. Устройство может похвастаться SSD на 512 ГБ с возможностью расширения до 8 ТБ через дополнительный M.2-слот.

В числе разъемов заявлены HDMI 2.1 (TMDS), DisplayPort 1.4, USB4 и два порта 2.5G Ethernet. Габариты корпуса — 127 × 130 × 50 мм. Базовая версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя уже доступна на Amazon по цене от $399.