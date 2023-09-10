Мировой производитель ПК Tandy начинал свой путь с кожевенной мастерской

Компания Tandy, производитель этого компактного компьютера, имела удивительное происхождение. Основанная в 1919 г. как магазин кожаных изделий, она со временем превратилась в компанию по производству компьютеров и электроники. Чарльз Тэнди, пришедший в компанию после Второй мировой войны, возглавил ее развитие. В 1963 г. корпорация Tandy приобрела сеть магазинов электроники RadioShack, испытывавшую трудности, и превратила ее в прибыльное предприятие, которое со временем стало называться Tandy Corporation.

В 1985 году компания Tandy представила портативный компьютер Tandy 600 с процессором 80c88, 32 КБ оперативной памяти, жидкокристаллическим дисплеем, дисководом для дискет 3,5" и модемом 300 бит/с. За свою портативность он пришелся по душе журналистам и бизнесменам. Несмотря на некоторые критические замечания, он завоевал популярность.

Однако с появлением на рынке более совершенных ноутбуков с MS-DOS Tandy 600 утратил свои конкурентные преимущества.

Доля компьютерного подразделения корпорации Tandy на рынке сокращалась, и в конце концов в начале 90-х годов оно продало свой компьютерный бизнес. В последние годы бренд Tandy был возрожден в Великобритании, где компания Tandy Corporation Ltd. сосредоточилась на онлайн-продажах электронных компонентов и комплектующих.