Мнение эксперта: компании уже перебарщивают с интеграцией ИИ в устройства

Мнение эксперта: компании уже перебарщивают с интеграцией ИИ в устройстваА как считаете вы?
В центре ее внимания — недавние анонсы компаний Logitech, Nothing и Microsoft, которые, похоже, ставят интеграцию искусственного интеллекта выше потребностей пользователей.
Новая мышь Logitech M750 может похвастаться запрограммированной кнопкой для запуска AI Prompt Builder — функции, доступной на существующих мышах через приложение Options+. Минимальные различия между M750 и ее предшественницей вызывают вопросы о необходимости ее использования в качестве отдельного продукта.
Аналогично, Nothing предлагает «мгновенный доступ к ChatGPT» с помощью жеста на своих наушниках. Хотя этот подход кажется менее навязчивым, чем подход Logitech, возникает вопрос: кто на самом деле просил об этой функции?
Microsoft присоединяется к этой тенденции, предлагая специальную кнопку запуска Copilot на новых клавиатурах Windows. И это несмотря на то, что Copilot находится в бета-версии и необходимость физической кнопки для программной функции… сомнительна.
Хардинг утверждает, что эти уловки — скорее маркетинговая тактика, чем реальное улучшение. Она предупреждает о будущем, наполненном «ИИ-помойкой», когда компании будут использовать слово «ИИ» для продажи ненужных функций. В качестве примера можно привести монитор MSI, который якобы обнаруживает врагов в игре League of Legends, и туманные заявления AI Shark о периферийных устройствах на базе ИИ, которые «изучают» модели пользователя.
Спасительной благодатью, по мнению Хардинга, может стать скептицизм потребителей. Такие продукты, как неудачный Humane AI Pin, устройство-заменитель смартфонов с искусственным интеллектом, показывают, что потребители не всегда верят в шумиху.