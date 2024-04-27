Мнение эксперта: компании уже перебарщивают с интеграцией ИИ в устройства

Хардинг утверждает, что эти уловки — скорее маркетинговая тактика, чем реальное улучшение. Она предупреждает о будущем, наполненном «ИИ-помойкой», когда компании будут использовать слово «ИИ» для продажи ненужных функций. В качестве примера можно привести монитор MSI, который якобы обнаруживает врагов в игре League of Legends, и туманные заявления AI Shark о периферийных устройствах на базе ИИ, которые «изучают» модели пользователя.