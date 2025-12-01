Модули HBM, DDR5, SSD: SK Hynix представила разработки на выставке SC25

Модули HBM, DDR5, SSD: SK Hynix представила разработки на выставке SC25Для памяти и хранения данных
Главным акцентом стали решения для работы с большими объёмами данных. SK Hynix представила свои передовые модули HBM — сверхбыструю память для ИИ-систем. Особый интерес в СМИ вызвал 12-слойный HBM4, что обеспечивает вдвое больше каналов ввода-вывода и повышенную энергоэффективность. Также компания продемонстрировала HBM3E.
В области DRAM были показаны модули DDR5 для серверов следующего поколения, способные работать быстрее и потреблять меньше энергии. Среди них — решения объёмом 256 ГБ.
Компания также представила линейку ёмких SSD, созданных на базе NAND-памяти с количеством слоёв от 176 до рекордных 321.
SK Hynix продемонстрировала системы на базе интерфейса CXL, которые позволяют гибко расширять объём памяти и ускорять обработку данных. Показали и решения, объединяющие память и вычисления в одном модуле — подход, особенно полезный в ИИ.
Внимание привлёк и проект OASIS — новая система хранения, способная ускорять анализ больших массивов данных.