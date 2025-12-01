Модули HBM, DDR5, SSD: SK Hynix представила разработки на выставке SC25

Главным акцентом стали решения для работы с большими объёмами данных. SK Hynix представила свои передовые модули HBM — сверхбыструю память для ИИ-систем. Особый интерес в СМИ вызвал 12-слойный HBM4, что обеспечивает вдвое больше каналов ввода-вывода и повышенную энергоэффективность. Также компания продемонстрировала HBM3E.

В области DRAM были показаны модули DDR5 для серверов следующего поколения, способные работать быстрее и потреблять меньше энергии. Среди них — решения объёмом 256 ГБ.