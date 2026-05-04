Монитор Philips Evnia 32M2N8800 с 4K и 240 Гц появился в российской рознице

Монитор оснащён 31,5-дюймовой матрицей QD‑OLED третьего поколения. Разрешение — 3840×2160. Частота обновления — 240 Гц. Время отклика — 0,03 мс.

Яркость: 250 кд/м² в обычном режиме и 1000 кд/м² при просмотре HDR‑контента. Цветовой охват — 99% DCI‑P3. Отклонение цвета Delta E < 2.

Монитор поддерживает подключение через DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.1. Есть встроенные динамики по 5 Вт, регулируемая подставка по высоте, углу наклона и поворота, а также подсветка Ambiglow, которая подстраивается под происходящее на экране.

Цена в магазинах — от 86 499 рублей.