Мошенники начали продавать дешёвый процессор Intel Celeron G6900 под видом флагманского Core i9-12900KS

Блогер отметил, что лучше всего проверять процессоры в специальных утилитах, вроде CPU-Z, HWiNFO64 и Intel Processor Diagnostic Tool. Кроме того, можно ориентироваться на некоторые признаки.

Во-первых, у подделки будет более гладкая и блестящая теплораспределительная крышки. Во-вторых, у настоящего Core i9-12900KS 66 маленьких контактных площадок в верхней части печатной платы, а у Celeron G6900 — 60. А ещё проверить подлинность процессора можно через номер ATPO. Если его не получается найти в гарантийной базе данных на сайте Intel, то, скорее всего, перед вами фальшивка.