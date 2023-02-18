Мошенники начали продавать дешёвый процессор Intel Celeron G6900 под видом флагманского Core i9-12900KS

Мошенники начали продавать дешёвый процессор Intel Celeron G6900 под видом флагманского Core i9-12900KSБлогер рассказал, как распознать подделку
Автор YouTube-канала Gamers Nexus обнаружил, что на вторичном рынке мошенники начали пытаться продавать покупателям дешёвый процессор Intel Celeron G6900 под видом Core i9-12900KS.
Фото: Unsplash
Об этом блогеру рассказали подписчики. Один из них потратил около 500 долларов на процессор и получил фальшивку. Он утверждает, что визуально подделку было не отличить.
Gamers Nexus
Блогер отметил, что лучше всего проверять процессоры в специальных утилитах, вроде CPU-Z, HWiNFO64 и Intel Processor Diagnostic Tool. Кроме того, можно ориентироваться на некоторые признаки.
Во-первых, у подделки будет более гладкая и блестящая теплораспределительная крышки. Во-вторых, у настоящего Core i9-12900KS 66 маленьких контактных площадок в верхней части печатной платы, а у Celeron G6900 — 60. А ещё проверить подлинность процессора можно через номер ATPO. Если его не получается найти в гарантийной базе данных на сайте Intel, то, скорее всего, перед вами фальшивка.