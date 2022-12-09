Мошенники в Интернете часто попадаются на собственные схемы

Хакеры и киберпреступники часто собираются на тематических форумах и не только, чтобы продавать базы данных с украденными паролями или кредитными картами или рекламировать новые уязвимости, которые можно использовать для проникновения в устройства или системы.

Однако новое исследование службы кибербезопасности Sophos посвящено неудачным сделкам и жалобам на них. "Мошенники, обманывающие мошенников на криминальных форумах и платформах, встречаются гораздо чаще, чем мы думали вначале, - отмечает Мэтт Викси, исследователь Sophos X-Ops.

Хотя тематические хакерские сайты работают по-разному, многие имеют "арбитражные центры", где принимают жалобы от тех, кто столкнулся с мошенничеством: если пользователь купил вредоносное ПО, а оно не работает, к примеру.

Согласно анализу Sophos, за год киберпреступники потеряли более 2,5 млн долларов из-за других мошенников. И схемы обмана мошенников мошенниками почти не отличаются от “работы” с обычными людьми. Викси говорит, что часто покупатель просто не платит за то, что получил, или продавец получает деньги, но не отправляет товар на продажу. Другие схемы включают поддельные данные или неработающие эксплойты.