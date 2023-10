Мощная встройка Ryzen 5 5600G против современных игр: хватит ли её в 2023 г.

Игра Assassin's Creed Valhalla тестировалась на низких настройках графики. В среднем вам удастся получить 28 к/с, максимально - 30 к/с, минимально - 25 к/с.

Grand Theft Auto V запускалась с настройками Custom, Normal/High Mix, FXAA Off, MSAA Off. Средний FPS в ней составил 60 к/с, минимальный - 57 к/с, максимальный - 68 к/с.

Far Cry 6 шла с пресетом Low. Средняя производительность в этой игре равнялась 27 к/с, минимальная - 24 к/с, а максимальная - 30 к/с.

Call of Duty: Warzone 2.0 тестировалась с пресетом Minimum, FSR Off. Средняя частота кадров в ней составляла 31 к/с, максимальная - 32 к/с, минимальная - 28 к/с.

В игре The Last of Us Part 1 запускалась с низким пресетом и FSR Performance. Средний FPS здесь находился на уровне 24 к/с.