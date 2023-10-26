Компьютеры
20:18, 26 октября 2023
2 мин.

Мощная встройка Ryzen 5 5600G против современных игр: хватит ли её в 2023 г.

Запустили её в 30 проектах

На YouTube-канале PC Support & Gaming Test узнали, какую производительность сможет обеспечить Ryzen 5 5600G с Vega 7 в Full HD.

Игра Assassin's Creed Valhalla тестировалась на низких настройках графики. В среднем вам удастся получить 28 к/с, максимально - 30 к/с, минимально - 25 к/с.

Grand Theft Auto V запускалась с настройками Custom, Normal/High Mix, FXAA Off, MSAA Off. Средний FPS в ней составил 60 к/с, минимальный - 57 к/с, максимальный - 68 к/с.

Far Cry 6 шла с пресетом Low. Средняя производительность в этой игре равнялась 27 к/с, минимальная - 24 к/с, а максимальная - 30 к/с.

Call of Duty: Warzone 2.0 тестировалась с пресетом Minimum, FSR Off. Средняя частота кадров в ней составляла 31 к/с, максимальная - 32 к/с, минимальная - 28 к/с.

В игре The Last of Us Part 1 запускалась с низким пресетом и FSR Performance. Средний FPS здесь находился на уровне 24 к/с.

Мощная встройка Ryzen 5 5600G против современных игр: хватит ли её в 2023 г.
© PC Support & Gaming Test

Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже на видео.

Вывод

В целом вы можете ожидать в играх от AMD Radeon Vega 7 производительности на уровне 42 к/с (средний FPS во всех протестированных играх в сумме).

Характеристики игровой сборки:

  • процессор Amd Ryzen 5 5600G OC (4.6GHz) 6 Cores 12 Threads;
  • оперативная память HyperX Fury 2x8GB DDR4 3200 Mhz;
  • видеокарта Amd Radeon Vega 7 Integrated;
  • HDD Western Digital 1TB 7200 Rpm;
  • SSD Western Digital 500GB;
  • материнская плата MSI B550M PRO-VDH WiFi;
  • блок питания Cooler Master MWE Bronze 550W;
  • операционная система Windows 11.
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