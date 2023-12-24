Мощность Nvidia RTX 5090 может стать выше на 70-80% в сравнении с RTX 4090

Хотя сроки запуска остаются предварительными и могут быть изменены в зависимости от действий AMD, праздничный сезон 2024 года является целевым периодом выпуска. Еще один стратегический ход Nvidia направлен на укрепление своих позиций в среднем сегменте своей линейкой RTX 40 Super, противодействуя предложениям AMD.

Ожидается, что RTX 5090 будет оснащен мощным графическим процессором AD102 с 18 432 шейдерами и колоссальным кэшем L2 объемом 98 МБ. Примечательно, что он планирует превзойти своего предшественника, RTX 4090, улучшенной растровой производительностью, уделяя больше внимания трассировке лучей.