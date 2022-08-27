Мощные, но прожорливые: раскрыта производительность новых видеокарт NVIDIA RTX 4060

Информацией поделился инсайдер под ником QbitLeaks. По его словам, RTX 4060 Ti потребляет до 270-280 Вт, набирая 8600 баллов в 3DMark Time Extreme. RTX 4060 без Ti набирает около 6000 баллов в том же тесте при потреблении от 230 до 240 Вт.

QbitLeaks также упоминает, что RTX 4060 Ti разгоняется до ~ 2600 МГц, а RTX 4060 — выше 2700 МГц. GeForce RTX 4060 Ti предположительно оснащена графическим процессором AD104-180-A1 и 6144 ядрами CUDA. Эта модель будет иметь 10 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 17,5 Гбит/с. NVIDIA RTX 4060 получит другой графический процессор: AD106-300 и гораздо меньшее количество ядер, 8 ГБ памяти, 128-битную шину и скорость памяти 17 Гбит/с.

Ожидается, что серия RTX 4060 выйдет в январе следующего года.