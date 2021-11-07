Мощные процессоры AMD станут дефицитом: их начали раскупать майнеры

Речь идёт о майнерах, добывающих криптовалюту Raptoreum. Её майнинг оптимизирован под использование ресурсов центральных процессоров. При этом лучше всего подходят чипы AMD Ryzen 9 и Threadripper из-за большого размера кэша L3. Майнеры обращают больше внимания на более дешёвые модели Ryzen 9 5900, Ryzen 9 3900X.

Средний хешрейт Ryzen 9 3900X или 5900X при добыче Raptoreum составляет 5100 хешей в секунду. Оверклокеры могут достичь и больше хешрейта, но это, пожалуй, не нужно из-за энергопотребления. Эти процессоры потребляют до 190 Вт при разгоне и использовании для майнинга.

В результате процессоры AMD уже стали дефицитными на Amazon.