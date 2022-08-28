Можно ли добывать криптовалюту на видеокартах Intel

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Можно ли добывать криптовалюту на видеокартах IntelИ какова производительность
Разработчик Nanominer, майнера криптовалюты, добавил поддержку графического процессора Intel Arc. По сути, это первое работающее решение для майнинга на дискретных видеокартах Intel.
Новое программное обеспечение уже было протестировано криптомайнерами и подтверждает заявления разработчиков. Arc A380 может предложить хешрейт 10,2 MH/s без каких-либо оптимизаций. При типичном энергопотреблении 75 Вт (измеренном во время теста) это не идеальная производительность для майнинга, на самом деле она даже хуже, чем у GTX 1660.
Отмечается, что в зависимости от настройки Arc A380 может добывать не Ethereum (ETH), а только Ethereum Classic (ETC).