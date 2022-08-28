Можно ли добывать криптовалюту на видеокартах Intel

Новое программное обеспечение уже было протестировано криптомайнерами и подтверждает заявления разработчиков. Arc A380 может предложить хешрейт 10,2 MH/s без каких-либо оптимизаций. При типичном энергопотреблении 75 Вт (измеренном во время теста) это не идеальная производительность для майнинга, на самом деле она даже хуже, чем у GTX 1660.

Отмечается, что в зависимости от настройки Arc A380 может добывать не Ethereum (ETH), а только Ethereum Classic (ETC).