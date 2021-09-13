Mozilla Firefox научился обходить ограничения Windows на смену стандартного браузера

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Mozilla Firefox научился обходить ограничения Windows на смену стандартного браузераТеперь установить Firefox по умолчанию проще
Mozilla без лишнего шума сделала проще переход с браузера Edge на Firefox в Windows. Если установка фирменной программы по умолчанию была в системе простой — делалась в «один клик», то установка сторонних браузеров оказывалась чуточку сложнее. Mozilla надоело с этим мириться.
В версии Firefox 91, выпущенной 10 августа, Mozilla позволила браузеру быстро становиться программой по умолчанию. Раньше пользователям Firefox нужно было идти в Настройки и устанавливать всё там. Теперь же сделать Firefox браузером по умолчанию можно прямо из браузера. Это позволяет обойти защиту Microsoft от вредоносного ПО.
Ранее Mozilla пыталась убедить Microsoft улучшить настройку браузера по умолчанию в Windows. Однако создатель Windows не пошёл на уступки, а в новой Windows 11 этот процесс станет ещё сложнее.