Компьютеры
Сегодня 15:22
Mozilla изменит внешний вид браузера Firefox
Обновление придёт в мае
Mozilla начала работу над изменением оформления браузера Firefox. Станут по-другому выглядеть адресная строка, диалоги, панель вкладок, основное и контекстные меню.
Сообщается, что обновление оформления является частью проекта Proton. Новый внешний вид Firefox мы сможем изучить в сборке Firefox 89, которая ожидается 18 мая.
Как пишут СМИ, в Firefox появятся всплывающие подсказки с эскизами сайтов и отформатированным текстом. Наборы вкладок будут группироваться и выглядеть на панели как одна вкладка. Также будет введён компактный режим, в котором список вкладок окажется сбоку. Внизу контекстных меню появится значок со стрелкой вниз. Если на него нажать, то станут видны дополнительные элементы.
Кроме того, планируются незначительные изменения: уберут, например, заглавные буквы из всех слов кроме первого в названиях элементов меню.