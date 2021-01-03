Mozilla изменит внешний вид браузера Firefox

Сообщается, что обновление оформления является частью проекта Proton. Новый внешний вид Firefox мы сможем изучить в сборке Firefox 89, которая ожидается 18 мая.

Как пишут СМИ, в Firefox появятся всплывающие подсказки с эскизами сайтов и отформатированным текстом. Наборы вкладок будут группироваться и выглядеть на панели как одна вкладка. Также будет введён компактный режим, в котором список вкладок окажется сбоку. Внизу контекстных меню появится значок со стрелкой вниз. Если на него нажать, то станут видны дополнительные элементы.

Кроме того, планируются незначительные изменения: уберут, например, заглавные буквы из всех слов кроме первого в названиях элементов меню.