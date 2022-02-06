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Mozilla закрыла разработку экспериментального браузера Firefox Reality

Все наработки отдали другой компании
Mozilla перестала поддерживать браузер Firefox Reality. Он был разработан для автономных гарнитур виртуальной реальности.
Mozilla закрыла разработку экспериментального браузера Firefox Reality

Firefox Reality дебютировал в 2018 году для устройств Oculus, Google Daydream и HTC Vive. Он также доступен для устройств Microsoft HoloLens и Windows Mixed Reality. Как отмечает сама Mozilla, с момента своего запуска, Firefox Reality предлагал пользователям уникальный браузер в пространстве смешанной реальности.

Тем не менее, компания решила отказаться от экспериментального проекта. Все наработки будут переданы испанскому проекту Igalia, который выпустит собственный VR-браузер Wolvic. В Igalia пояснили, что Firefox Reality был интересной и важной разработкой, которая началась, когда устройства виртуальной реальности были ещё совсем молодыми. После этого проект нуждался в новых инвестициях, обновлениях и поддержке. Поэтому оказалось проще его закрыть.

Источник: PCMag
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