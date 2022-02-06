Mozilla закрыла разработку экспериментального браузера Firefox Reality

Firefox Reality дебютировал в 2018 году для устройств Oculus, Google Daydream и HTC Vive. Он также доступен для устройств Microsoft HoloLens и Windows Mixed Reality. Как отмечает сама Mozilla, с момента своего запуска, Firefox Reality предлагал пользователям уникальный браузер в пространстве смешанной реальности.

Тем не менее, компания решила отказаться от экспериментального проекта. Все наработки будут переданы испанскому проекту Igalia, который выпустит собственный VR-браузер Wolvic. В Igalia пояснили, что Firefox Reality был интересной и важной разработкой, которая началась, когда устройства виртуальной реальности были ещё совсем молодыми. После этого проект нуждался в новых инвестициях, обновлениях и поддержке. Поэтому оказалось проще его закрыть.