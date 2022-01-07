Mozilla жёстко раскритиковали за приём пожертвований в криптовалюте

Дело в том, что несколько дней назад один из основателей проекта Mozilla Джейми Завински (Jamie Zawinski) резко высказался в отношении Mozilla Foundation после того, как организация объявила о начале приёма криптовалют. Донаты обещали направить на развитие браузера.

Завински заявил, что организаторам должно быть стыдно за решение стать партнёром мошенников (так он высказывается о людях, поддерживающих криптовалюту).

Питер Линсс (Peter Linss), создавший движок Gecko, тоже выразил своё неодобрение Mozilla в нецензурной форме. И это не все недовольные.

В итоге Mozilla написала, что её решение привело к важной дискуссии о воздействии криптовалюты на окружающую среду. Поэтому организация изучит влияние таких платежей на климат и приостановит приём донатов.