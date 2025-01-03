MSI анонсировала мониторы с 600 Гц, OLED и Mini-LED

MSI анонсировала мониторы с 600 Гц, OLED и Mini-LEDИгровые мониторы в 2025 году
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MSI MPG 272URX — 27-дюймовый игровой OLED-монитор с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Он совместим с G-Sync и оснащен квантовыми точками, обеспечивающей повышенную точность цветопередачи и более быстрое время отклика.
MSI MPG 272QR QD-OLED X50 — монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 500 Гц, обеспечивающий четкость и яркость. Он также поддерживает DisplayPort 2.1a, который обеспечивает более высокую пропускную способность.
Для «экстремалов» MSI MPG 242R X60N предлагает частоту обновления 600 Гц и использует Rapid TN для быстрой передачи кадров.
MSI также представила модель MPG 272QRF X36, которая поддерживает технологию NVIDIA G-Sync Pulsar и предлагает частоту обновления 360 Гц с Rapid IPS.
Информация о ценах и доступности пока не раскрывается.