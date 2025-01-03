Компьютеры
Опубликовано 03 января 2025, 20:53
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MSI анонсировала мониторы с 600 Гц, OLED и Mini-LED

Игровые мониторы в 2025 году
В преддверии выставки CES 2025 MSI анонсировала новую линейку игровых мониторов. Среди них есть модели с OLED- и Mini-LED-дисплеями, а некоторые могут похвастаться частотой обновления.
MSI анонсировала мониторы с 600 Гц, OLED и Mini-LED

© MSI

MSI MPG 272URX — 27-дюймовый игровой OLED-монитор с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Он совместим с G-Sync и оснащен квантовыми точками, обеспечивающей повышенную точность цветопередачи и более быстрое время отклика.

MSI MPG 272QR QD-OLED X50 — монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 500 Гц, обеспечивающий четкость и яркость. Он также поддерживает DisplayPort 2.1a, который обеспечивает более высокую пропускную способность.

MSI анонсировала мониторы с 600 Гц, OLED и Mini-LED

© MSI

Для «экстремалов» MSI MPG 242R X60N предлагает частоту обновления 600 Гц и использует Rapid TN для быстрой передачи кадров.

MSI также представила модель MPG 272QRF X36, которая поддерживает технологию NVIDIA G-Sync Pulsar и предлагает частоту обновления 360 Гц с Rapid IPS.

Информация о ценах и доступности пока не раскрывается.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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