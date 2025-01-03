MSI анонсировала мониторы с 600 Гц, OLED и Mini-LED

MSI MPG 272URX — 27-дюймовый игровой OLED-монитор с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Он совместим с G-Sync и оснащен квантовыми точками, обеспечивающей повышенную точность цветопередачи и более быстрое время отклика.

MSI MPG 272QR QD-OLED X50 — монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 500 Гц, обеспечивающий четкость и яркость. Он также поддерживает DisplayPort 2.1a, который обеспечивает более высокую пропускную способность.