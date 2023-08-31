MSI готовит видеокарты RTX 40-серии в «компактном» дизайне

Хотя в официальном пресс-релизе речь идет о моделях 4070 Ti, 4070 и 4060 Ti, модели RTX 4080 и 4090, как ожидается, будут представлены позже. Примечательно отсутствие версии Gaming Slim для RTX 4060. Все карты серии Slim оснащены трехвентиляторной системой охлаждения с Torx Fan 5.0, медной опорной пластиной и до 8 тепловых трубок.

Отличительной особенностью серии является тонкий дизайн: RTX 4070 Ti имеет 2,5 слота, а RTX 4070 - 2 слота. Тактовые частоты карт несколько ниже, чем у аналогов серии Trio, причем для RTX 4070 Ti разница составляет лишь незначительные 15 МГц. Все модели поставляются с фирменным кронштейном VGA и необходимыми адаптерами питания, а в серию White Slim входят даже белые кабели питания.