MSI научила компьютеры скачивать данные на скорости 5 гигабайт в секунду

Стандарт четвёртого поколения PCIe 4.0 обладает пропускной способностью до 16 гигатранзакций в секунду, что в два раза выше, чем у предыдущего поколения. В целом, скорость передачи данных для одной линии шины составляет примерно 2 Гбайт/с.

Накопитель Phison PS5016-E16, используемый в новой компьютерной системе от MSI, при помощи PCIe 4.0 смог показать скорость линейного чтения данных до 5 Гбайт/с. Помимо него систему составляет, конечно, материнская плата MSI серии X570 со специальным слотом Lightning Gen4 M.2 для этого сверхбыстрого накопителя.

Его производитель, компания Phison отметила, что рада предоставить потребителям возможность собрать доступную по цене конфигурацию с шиной PCIe 4.0.