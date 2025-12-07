MSI показала не самый дорогой игровой OLED-монитор с 2K и 240 Гц

Опубликовано 07 декабря 2025, 19:151 мин.
MSI показала не самый дорогой игровой OLED-монитор с 2K и 240 ГцПора обновляться
MSI представила новый игровой монитор MAG 274QP X24. Модель оснащена 26,5-дюймовым экраном на матрице QD-OLED Samsung и позиционируется как доступное решение в сегменте OLED-дисплеев. Его стартовая цена составляет 499,99 долларов.
© MSI
Разрешение 2560×1440 пикселей (2K). Частота обновления 240 Гц. Технология OLED. Поддержка HDR с пиковой яркостью 400 нит. Широкий цветовой охват (99% DCI-P3) и заводская калибровка для точной цветопередачи.
Для защиты от выгорания пикселей (характерное для OLED) MSI добавила систему, что автоматически запускает процедуру обновления экрана каждые 24 часа при переходе в режим ожидания. Производитель также дает 3-летнюю гарантию на случай выгорания.
Монитор имеет подставку с регулировкой по высоте, наклону и повороту, а также крепление VESA 100×100. Из разъемов доступны два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и выход для наушников. USB-порты отсутствуют.