MSI показала не самый дорогой игровой OLED-монитор с 2K и 240 Гц

Разрешение 2560×1440 пикселей (2K). Частота обновления 240 Гц. Технология OLED. Поддержка HDR с пиковой яркостью 400 нит. Широкий цветовой охват (99% DCI-P3) и заводская калибровка для точной цветопередачи.

Для защиты от выгорания пикселей (характерное для OLED) MSI добавила систему, что автоматически запускает процедуру обновления экрана каждые 24 часа при переходе в режим ожидания. Производитель также дает 3-летнюю гарантию на случай выгорания.

Монитор имеет подставку с регулировкой по высоте, наклону и повороту, а также крепление VESA 100×100. Из разъемов доступны два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и выход для наушников. USB-порты отсутствуют.