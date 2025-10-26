MSI представила мини-ПК Cubi 5 с заявленной «исключительной производительностью»

Этот мини-ПК создан для современных рабочих мест. Он имеет крепление VESA и дополнительный внешний выключатель питания. Устройство можно интегрировать в рабочую среду, подключая его к выбранным мониторам MSI через MSI Power Link. MSI Power Meter позволяет эффективно управлять энергопотреблением, обеспечивая экономию ресурсов и точный контроль затрат.

Cubi 5 1M подходит для офисов, цифровых вывесок, розничной торговли, образовательных учреждений и домашнего использования. Также сказано об универсальности этого мини-ПК, поскольку устройство сочетает высокую производительность и компактность, что подходит для решения различных задач.