MSI представила неколючие материнские платы

Кроме того, PinSafe Design повышает стабильность системы и улучшает защиту от статического электричества. Отсутствие выступающих контактов также снижает риск зацепления посторонних предметов и коротких замыканий.

Новые платы MPOWER от MSI ориентированы на энтузиастов и оверклокеров — в них используются современные технологии для надежного разгона памяти DDR5 и функции для диагностики и управления системой.