MSI представила неколючие материнские платы

Опубликовано 24 мая 2025, 16:301 мин.
MSI представила неколючие материнские платыС дизайном PinSafe
MSI представила новую материнскую плату с технологией PinSafe Design, которая защитит пользователей от уколов острыми контактами при сборке компьютера. Эта особенность впервые появится на материнской плате B850MPOWER — первой в серии MPOWER для процессоров AMD.
© Future
Вместо привычных острых пинов с обратной стороны платы MSI использует ровные плоские площадки. Это небольшое, но важное улучшение поможет избежать порезов и уколов пальцев, пишут СМИ.
Кроме того, PinSafe Design повышает стабильность системы и улучшает защиту от статического электричества. Отсутствие выступающих контактов также снижает риск зацепления посторонних предметов и коротких замыканий.
Новые платы MPOWER от MSI ориентированы на энтузиастов и оверклокеров — в них используются современные технологии для надежного разгона памяти DDR5 и функции для диагностики и управления системой.