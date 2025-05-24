Компьютеры
Опубликовано 24 мая 2025, 16:30
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MSI представила неколючие материнские платы

С дизайном PinSafe
MSI представила новую материнскую плату с технологией PinSafe Design, которая защитит пользователей от уколов острыми контактами при сборке компьютера. Эта особенность впервые появится на материнской плате B850MPOWER — первой в серии MPOWER для процессоров AMD.
MSI представила неколючие материнские платы

© Future

Вместо привычных острых пинов с обратной стороны платы MSI использует ровные плоские площадки. Это небольшое, но важное улучшение поможет избежать порезов и уколов пальцев, пишут СМИ.

© Future

Кроме того, PinSafe Design повышает стабильность системы и улучшает защиту от статического электричества. Отсутствие выступающих контактов также снижает риск зацепления посторонних предметов и коротких замыканий.

Новые платы MPOWER от MSI ориентированы на энтузиастов и оверклокеров — в них используются современные технологии для надежного разгона памяти DDR5 и функции для диагностики и управления системой.