MSI представила относительно доступный игровой 4K QD-OLED монитор: MAG 321UPX

MAG 321UPX может похвастаться редкой особенностью для игровых мониторов 4K: 32-дюймовой панелью QD-OLED. На этом монитор не останавливается. Он может похвастаться 99% цветового охвата DCI-P3, заводской калибровкой для точности цветопередачи (Delta E < 2) и сертификацией DisplayHDR True Black 400 для HDR-изображений. Время отклика монитора 0,03 мс, он также обладает частотой обновления 240 Гц.

MAG 321UPX оснащен двумя портами HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4a и портом USB Type-C. Еще есть пара USB 3.2 Gen 1.

Понимая опасения по поводу выгорания OLED-дисплеев, MSI предлагает 3-летнюю гарантию.

При конкурентоспособной цене в 899,99 долларов он дешевле многих конкурентов. Вы можете приобрести этот монитор непосредственно у MSI или на Amazon.