MSI представила свой вариант созданной под китайский рынок видеокарты RTX 4090D

Ее базовая тактовая частота составляет 2 520 МГц с возможностью разгона до 2 535 МГц с помощью программного обеспечения MSI Center. Карта оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X с тактовой частотой 21 Гбит/с.

Ventus 3X получает питание от стандартного 16-контактного разъема и для оптимальной работы требует блока питания мощностью не менее 850 Вт. Что касается возможностей подключения, то он оснащен двумя портами HDMI 2.1a и двумя выходами DisplayPort 1.4a, поддерживая до четырех мониторов с максимальным разрешением 7680×4320.

Серия RTX 4090D — это ответ Nvidia на ограничения импорта в Китай из США. По сравнению с глобальной моделью RTX 4090, 4090D имеет чуть меньше ядер и более низкое TDP. Однако, по независимым данным, разница в производительности минимальна.

Цены и доступность пока не объявлены.