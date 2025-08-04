MSI представила свою первую видеокарту серии RTX 50. За $ 1399

MSI представила свою первую видеокарту серии RTX 50. За $ 1399RTX 5080 16G EXPERT
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По дизайну карта почти не отличается от предыдущей RTX 4080 SUPER EXPERT. Она получила оригинальную систему охлаждения с двумя турбинными вентиляторами: один установлен в левом нижнем углу и выдувает воздух через заднюю панель, другой — в правом верхнем углу и выводит тёплый воздух через заднюю часть корпуса.
Корпус выполнен из литого алюминия, охлаждение построено на паровой камере с квадратными тепловыми трубками. Внешне видеокарта выглядит «строго» — все внутренние детали скрыты, виден только разъём питания на 16 пинов.
Характеристики:
- Вес: 1,9 кг
- Размеры: 319×150×60 мм
- Частота в разгоне: до 2715 МГц
- Энергопотребление: 360 Вт (рекомендуется блок питания от 850 Вт)
- Интерфейсы: 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b
RTX 5080 EXPERT уже доступна на официальном сайте MSI.