MSI представила свою первую видеокарту серии RTX 50. За $ 1399

По дизайну карта почти не отличается от предыдущей RTX 4080 SUPER EXPERT. Она получила оригинальную систему охлаждения с двумя турбинными вентиляторами: один установлен в левом нижнем углу и выдувает воздух через заднюю панель, другой — в правом верхнем углу и выводит тёплый воздух через заднюю часть корпуса.

Корпус выполнен из литого алюминия, охлаждение построено на паровой камере с квадратными тепловыми трубками. Внешне видеокарта выглядит «строго» — все внутренние детали скрыты, виден только разъём питания на 16 пинов.