Компьютеры
Опубликовано 04 августа 2025, 15:00
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MSI представила свою первую видеокарту серии RTX 50. За $ 1399

RTX 5080 16G EXPERT
MSI официально представила свою первую видеокарту из новой серии RTX 50 — модель GeForce RTX 5080 16G EXPERT OC. Это вторая видеокарта в линейке «EXPERT» и первая в этой линейке на базе архитектуры RTX 50. Цена на американском сайте составляет $ 1399,99. Недешево.
MSI представила свою первую видеокарту серии RTX 50. За $ 1399

© MSI

По дизайну карта почти не отличается от предыдущей RTX 4080 SUPER EXPERT. Она получила оригинальную систему охлаждения с двумя турбинными вентиляторами: один установлен в левом нижнем углу и выдувает воздух через заднюю панель, другой — в правом верхнем углу и выводит тёплый воздух через заднюю часть корпуса.

Корпус выполнен из литого алюминия, охлаждение построено на паровой камере с квадратными тепловыми трубками. Внешне видеокарта выглядит «строго» — все внутренние детали скрыты, виден только разъём питания на 16 пинов.

MSI представила свою первую видеокарту серии RTX 50. За $ 1399

© MSI

Характеристики:

Вес: 1,9 кг

Размеры: 319×150×60 мм

Частота в разгоне: до 2715 МГц

Энергопотребление: 360 Вт (рекомендуется блок питания от 850 Вт)

Интерфейсы: 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b

RTX 5080 EXPERT уже доступна на официальном сайте MSI.

Источник:ITHome
Автор:Максим Многословный
Теги:
#MSI
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